Arama kurtarma enerjisi - Son Dakika
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Arama kurtarma enerjisi

17.05.2022 11:07
Arama kurtarma enerjisi

Elektrik sektörünün ilk arama kurtarma ekibi kuruldu.

Elektrik sektörünün ilk arama kurtarma ekibi kuruldu. Çeşitli eğitimlerden geçen ekip, haftasonu doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sürdürülebilir sosyal sorumluluk çerçevesinde hayata geçirdiği arama kurtarma takımını sahaya indirdi.

Herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet durumunda acil yardıma ihtiyacı olan bölgeye destek olabilmek için şirket çalışanlarının gönüllülük esasıyla kurduğu ekip, AFAD ve ilkyardım eğitimlerini tamamladıktan sonra saha tatbikatlarına da hız kazandırdı. 24 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Atlas köyü-Dağyenice göleti arasındaki 9 kilometrelik alanda doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ekibin muhtemel bir afet durumunda destek olabilecek donanıma eriştiğini belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Çok mutluyuz arama kurtarma ekibimizi kurduk. Bu şirketimizin gönüllülük esasıyla gerçekleştirdiği bir etkinlik. Ekibimiz 24 kişiden oluşuyor hepsi şirket çalışanımız, burada amaçladığımız sosyal etkinlik kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinde yer alabilmek. Şirketimizin kurduğu bu takımımız AFAD ile akredite oldular. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun dışında yaptığımız eğitimlerde de bir çok eğitim aldılar. İlk yardım eğitimi aldılar. Sahada da işlemleri yapmaya devam ettiler. Bugün yine saha içinde işlemleri yapacaklar organize oldular. Bir araya gelmekten mutluyuz. İlk defa bir dağıtım şirketi böyle bir organizasyonun içinde bulunuyor. Bu faaliyetin içinde bulunmaktan arkadaşlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu - BURSA

Arama kurtarma enerjisi
Arama kurtarma enerjisi
Arama kurtarma enerjisi
Arama kurtarma enerjisi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arama kurtarma enerjisi - Son Dakika


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