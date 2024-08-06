Aras Elektrik, ayı sürüsüyle karşılaştı - Son Dakika
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Aras Elektrik, ayı sürüsüyle karşılaştı

Aras Elektrik, ayı sürüsüyle karşılaştı

Doğu'nun zorlu coğrafyasında elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arıza ihbarına giderken ayı sürüsüyle karşılaştı. Ekipler, temkinli davranarak görevlerini tamamladı.

06.08.2024 19:34
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Doğu'nun zorlu coğrafyasında elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, arıza ihbarına giderken ayı sürüsüyle karşılaştı.

Doğayla iç içe bir coğrafyada müşterilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet veren Aras Elektrik, zaman zaman yaban hayvanlarıyla da karşılaşıyor. Son olarak, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan saha ekipleri, ihbara giderken ayı sürüsüyle karşılaştı.

Kars İl Koordinatörü Zafer Demir: "Zorlu bir coğrafyada görev yapıyoruz. Gelen ihbarlara giderken de ekiplerimiz zaman zaman yaban hayvanları ile karşılaşıyor. Sarıkamış ilçemiz de yaban hayvanlarının olduğu bir yer. Ekiplerimiz ihbara giderken yaklaşık ayı sürüsü ile karşılaşıyor. Çok şükür hiçbir arkadaşımız ayıların saldırısına maruz kalmadan görevlerini tamamladı." dedi.

Aras EDAŞ saha personeli: "Yaban hayatına karşı alışkınız. Zaman zaman ihbarlara giderken doğadaki dostlarımızla karşılaşıyoruz. Az sayıda ayıyla karşılaştığımız oldu ama bu denli ayı sürüsüyle ilk kez karşılaşıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte temkinli davranarak ayıların uzaklaşmasını bekledik. Bölgeden uzaklaştıktan sonra arızanın olduğu yere ulaşarak görevimizi tamamladık." dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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