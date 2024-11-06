Aras Elektrik\'ten Drone Eğitimi

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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra bölgedeki eğitim kurumlarıyla yaptığı protokoller sayesinde, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim konusunda desteklerini sürdürüyor.

Aras Akademi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler sayesinde faaliyet alanındaki üniversite ve lise öğrencileriyle sürekli bir araya gelen Şirket, teknolojik altyapısındaki kullandığı envanterleriyle öğrencilere fayda sağlamaya devam ediyor. Son olarak Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak "İnsansız Hava Aracı (Drone) Eğitimi veren Aras Elektrik, genç bireylere ilgili alandaki sürecin bir parçası olmalarına katkı sağlıyor.

Eğitimde, öğrencilere drone ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan Aras Elektrik, envanterinde bulunan bu araçlar ile proje, haritalandırma çalışmaları yapıyor.

Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesinde gerekli teknik eğitimleri almış olan, Harita Teknikeri Muhammet İbrahim Durmazatar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, elektrik şebekeleri proje yapımı kapsamında drone kullanımı yardımıyla koordinatlı harita (ortafoto) oluşturma eğitimi ve bu haritalama için deneme uçuşları gerçekleştirildi. Harita ve Kadastro Programı'dan 20 tekniker adayı öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada başarıyla tamamlandı.

Eğitimin ilk aşaması, yüz yüze olarak sınıf ortamında gerçekleştirildi. Teorik eğitimde dronların tanıtımı yapılarak, teknik, kullanım alanları gibi özellikler hakkında bilgiler verildi.

Teorik bilgilerin yanı sıra eğitimin ikinci aşamasında detaylı uygulama eğitimi verildi. Sahada drone ile görev tanımlanması, enerji nakil hatlarının bulunduğu direklerin geçiş güzergahlarının projelendirilmesi ile ilgili uygulama uçuşları yapıldı.

Etüt ve Proje Müdürü Özer Atlı: "Aras Elektrik olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Envanterimize kattığımız dronlar sayesinde elektrik şebekelerinin projelendirmesi için koordinatlı haritalar yapıyoruz. Bu da Şirketimize zaman ve iş gücü açısından büyük faydalar sağlıyor." dedi.

Atlı: "Meslek Yüksekokulu öğrencilerine vermiş olduğumuz bu eğitimde de, öğrencilerin bilgi birikimimizden yararlanması ve uygulamalı olarak kendilerinin de içinde rol alacak şekilde deneyim elde etmeleri için eğitimimize kendilerini dahil ettik. Eğitimden son derece verim alan öğrenciler, anlatılan bilgileri dikkatli bir şekilde dinlediler ve başarılı bir eğitim gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - ERZURUM