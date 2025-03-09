Ardahan\'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı" düzenlendi

Ardahan Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce; Şehit anneleri, Gazi eşleri ve Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan kadınlar için iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Vali Çiçek, "Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, fedakarlığın, anne sevgisi ve şefkatin sembolü olan kadınlarımız, bugün vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimizi yetiştirmiş, nesiller boyu ailesi için, devleti ve milleti için üstün bir cesaret göstererek tüm zorlukların üstesinden gelmiştir.

"Cennet Anaların Ayaklarının Altındadır" inanışının mensupları olarak; kadınlarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak, toplumun her alanında hak ettiği saygı ve sevgiyi göstermek için bugün daha fazla çalışmalıyız. Zira kadınlar, çocuklarımızın ilk öğretmeni, yarınlarımızı ve geleceğimizi inşa edecek nesillerimizin yetiştiricileridir.

Bu duygularla, başta Şehitlerimizin anneleri olmak üzere, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren, gelecek nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirecek olan annelerimizin ve tüm kadınlarımızın "Dünya Kadınlar Günü"nü kutlar, esenlikler dilerim" dedi.

Programa katılan kadınlarla yakından ilgilenen Vali ve eşi Berna Çiçek, karanfil hediye ederek günlerini kutladı. - ARDAHAN