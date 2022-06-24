Ardahan'da Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanından Gazetecilere veda ziyareti - Son Dakika
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Ardahan'da Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanından Gazetecilere veda ziyareti

24.06.2022 09:16
Ardahan'da Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanından Gazetecilere veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Haziran 2022 Hakimler ve Savcılar Kararnamesiyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan'daki...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Haziran 2022 Hakimler ve Savcılar Kararnamesiyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan'daki basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy ve Adalet Komisyonu Başkanı Kocaman Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ile İhlas Haber Ajansı Muhabiri Olgun Yıldız'ı ziyaret etti. Basını yakından takip ettiklerini belirten Başsavcı Arısoy, çalışmaktan büyük mutluluk duyduğu Ardahan'da, görev yaptığı 2 yıllık süre içinde birçok dostluklar kazandığını söyledi. Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman ise 2 yıllık görev süresi içinde yaptığı çalışmalarla önemli hizmetler gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini aktardı.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, "2020'den beri Ardahan'da 'da başarılı çalışmalar yürüten Ardahan'ın güvenli bir şehir olması noktasında etkin çalışmalarda başrol oynayan sayın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'a çok teşekkür ederiz. Yeni görevlerinde başarılar dileriz" dedi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Ardahan, Uygur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanından Gazetecilere veda ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanından Gazetecilere veda ziyareti - Son Dakika
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