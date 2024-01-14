 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi'ni ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi Yasli Bakim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette huzur evi sakinleri ile bir süre sohbet eden Berna Çiçek, büyüklerimizi ziyaret edip kendilerini dinlemek gerektiğini belirtti. Ziyaretlerde İl Müftüsü Adem Karadeniz'in eşi Halime Karadeniz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zehra Ulutaş da hazır bulundu.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek\'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi\'ni ziyaret etti
14.01.2024 - 10:53,
Abone Ol

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi Yasli Bakim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette huzur evi sakinleri ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinleyen Berna Çiçek, "Başımızın tacı, elleri öpülesi kıymetli çınarlarımızı ziyaret ettik. Her fırsatta büyüklerimizi ziyaret edip kendilerini dinliyoruz. Hepimizin üzerinde, yaşı ilerlemiş anne ve babaların büyük bir emeği ve gayreti var. Onlar nasıl bizleri okutup büyütmüşler ise bizler de kendilerini sürekli hatırlayıp ilgilenmeli, yanlarında olmalıyız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çınarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi

Ziyaretlerde Berna Çiçek'e, İl Müftüsü Adem Karadeniz'in eşi Halime Karadeniz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zehra Ulutaş da eşlik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ardahan Valiliği, Hayrettin Çiçek, Ardahan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement