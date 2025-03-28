Arhavi'de 'Demokrasi Nöbeti' Başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Arhavi'de 'Demokrasi Nöbeti' Başlatıldı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde CHP'nin düzenlediği 'Demokrasi Nöbeti'nde konuşan parti yöneticileri, Türkiye'nin daha demokratik ve yaşanabilir bir ülke olabilmesi için toplandıklarını belirttiler. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterilerek, adalet ve özgürlük talep edildi.

28.03.2025 10:44  Güncelleme: 10:54
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, CHP binası önünde başlayan "Demokrasi Nöbeti"nde konuşan CHP Artvin İl Yöneticisi Engin Erkan, "Bugün burada çocuklarımızın geleceği için toplandık. Türkiye'nin daha demokratik ve daha yaşanabilir bir ülke olabilmesi için, yarınlardan duyduğumuz endişeyi dile getirmek için toplandık" dedi.

CHP Arhavi İlçe Örgütü Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ve Arhavililer Arhavi İlçe Binası önünde "Demokrasi Nöbeti" başlattı. CHP Arhavi Gençlik Kolları, demokrasi nöbetine katılan Arhavililere çay ve kahve ikram etti. CHP Artvin İl Yöneticisi Engin Erkan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olması adına direnmeye çalışıyoruz. Evet, bugün burada neden toplandık? Kısacası, çocuklarımızın geleceği için toplandık. Türkiye'nin daha demokratik, daha yaşanabilir bir ülke olabilmesi için, yarınlardan duyduğumuz endişeyi dile getirmek amacıyla toplandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir suçu yokken tutuklanıp hapse atılmasına tepkimizi Arhavi olarak dile getirmek için toplandık. Türkiye, maalesef son yıllarda hukuk devleti çerçevesinin dışına çıktı ve bütün bunları dile getirmek için, tepkimizi sokakta halka yansıtabilmek adına toplandık arkadaşlarla birlikte. İftar sonrası çayımızı içiyor hem de demokratik tepkimizi dile getiriyoruz. Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olması adına direnmeye çalışıyoruz."

"Adalet için, özgürlük için omuz omuzayız"

Demokrasi nöbetine katılan CHP Arhavi İlçe Başkanı Erkan Özyazıcı, "Hak, hukuk, adalet için demokrasi nöbeti devam etmektedir. İmamoğlu serbest kalıncaya kadar demokrasi nöbetimiz devam edecektir" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap ise, "Adalet için, özgürlük için omuz omuzayız, mücadelemizi büyüteceğiz.İmamoğlu'nun arkasındayız, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine karşı çıkıyoruz, asla boyun eğmiyoruz" diye konuştu.

Arhavili vatandaşlar da Ekrem İmamamoğl'na destek veren açıklamarda bulundu.l

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, Etkinlik, İmamoğlu, Türkiye, 3-sayfa, Artvin, Arhavi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi'de 'Demokrasi Nöbeti' Başlatıldı - Son Dakika

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