Arhavi Halkı Maden Ocağına Karşı İmza Topladı - Son Dakika
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Yerel

Arhavi Halkı Maden Ocağına Karşı İmza Topladı

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Arhavi ilçesinde Cengiz Holding tarafından yapılması planlanan maden ocağına karşı Arhavi halkı imza topladı. Vatandaşlar, doğal güzelliklerini korumak ve yaşam alanlarını savunmak için tepkilerini gösterdi.

17.08.2024 16:46
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlar, Cengiz Holding tarafından yapılması planlanan maden ocağına karşı imza topladı. Arhavili Sevinç Alçiçek, "Birkaç şirketin cebi dolsun diye biz bu cennet ilçemizden vazgeçecek değiliz. Arhavi halkı da istemiyor ve Arhavi halkı burada attığı imzalarla gösteriyor. Arhavi hepimizin ve biz burada yaşamak istiyoruz. Burası bizim memleketimiz ve yaşam alanımız birkaç kişinin cebi para dolsun diye Arhavi'yi teslim etmeyeceğiz" dedi.

Arhavi'de Cengiz İnşaat'ın sahibi olduğu Eti Bakır tarafından 1930,92 hektarlık alanı kapsayan ve 10 köyü içine alacak maden arama ihalesine bölge halkının tepkisi sürüyor. Arhavi'de bugün iki noktaya kurulan stantla imza kampanyası düzenlendi.

"Memleketimizi bize bıraksınlar"

Arhavili Sevinç Alçiçek şunları söyledi:

"Burada Arhavili arkadaşlarımızla birlikte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, Arhavi'de maden istemiyoruz. Arhavi İliç olsun istemiyoruz, siyanür solumak istemiyoruz, kanser olmak istemiyoruz. Arhavi vadileriyle, dağlarıyla bir turizm cenneti, bir doğa harikası. Arhavi'de bunca çevre sorunuyla uğraşırken başımıza bir de maden belası çıktı. Birkaç şirketin cebi dolsun diye biz bu cennet ilçemizden vazgeçecek değiliz. Arhavi halkı da istemiyor ve Arhavi halkı burada attığı imzalarla gösteriyor. Arhavi hepimizin ve biz burada yaşamak istiyoruz. Burası bizim memleketimiz ve yaşam alanımız birkaç kişinin cebi para dolsun diye Arhavi'yi teslim etmeyeceğiz. Siyanür solumak istemiyoruz, kanser olmak istemiyoruz. Maden facialarında akrabalarımızı aylar sonra bulup yas tutmak istemiyoruz. Memleketimizi bize bıraksınlar ve bizi rahat bıraksınlar."

"Bize sanırım madeni yedirecekler"

Arhavili bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Maden de istemez bu millet yeter ki vatanlarını ellerinden almayın. Ben bakın okuma yazma bilmiyorum ama kafam kesiyor ve o millet buraya inmiş kışın öğrencilerini okutuyor ve yazın ise  köylerine gidiyor ve ne yiyecek bu millet. Bakın  bu sebzenin fiyatını kaç para yapmışlar onları görmüyorlar mı. Herhalde o madeni bize yedirecekler ve birde zehir ortalığa yayılacak."

Yaşar Karadeniz, "Madenler iyi de devlet işletsin başkalarına veriyorlar Türkiye'ye bir yararı da yok ama başkaları götürüyor malı üstelik de çevreye verdiği zarar ölçülemeyecek kadar fazla" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Ülkenin tamamının mı söyleyeyim, madenler dursun ormanlarımız yeşersin yakmasınlar ormanlarımızı ve hala yanıyor ormanlarımız ve söndüremediler" ifadelerini kullandı.

"Madenden 3- 5 kişinin zengin olduğunu gördük"

Osman Özşalap ise şunları söyledi:

"Yaşadığımız bugünlerde örnekleriyle gördüğümüz gibi madenin yani oradan çıkarılan altının halkımıza bir yararının olmadığını ve 3- 5 kişinin zenginleştiğini altın külçelerinin başka taraflara gittiğini görüyoruz. Halkımızın burada tepki verdiği gibi ve neden maden istemiyoruz soru sorduğumuzda bize bir faydası yok sadece zehiri ve kirliliği bize kalıyor. Madenin bir faydasını göremedik ve dolaysıyla bu tepki içerisinde kampanya başlattık."

Arhavili vatandaş, "Arhavi'de maden çıkarılmaya çalışılıyor böyle duydum ve ben madeni istemiyorum açıkçası niye derseniz çünkü ben burada yeşil doğa görmek istiyorum dereye girmek istiyorum yüzmek istiyorum" dedi.

Arhavi Halkı Maden Ocağına Karşı İmza Topladı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Çevre, Doğa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi Halkı Maden Ocağına Karşı İmza Topladı - Son Dakika

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