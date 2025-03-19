Arıcılık Eğitimi Ardahan'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Arıcılık Eğitimi Ardahan'da Gerçekleşti

Arıcılık Eğitimi Ardahan\'da Gerçekleşti

Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan'da arı sağlığı ve hastalıkları üzerine eğitim düzenledi.

19.03.2025 09:49
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Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 yılı çalışma konularından biri olan "Arıcılık İşletmelerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi" faaliyeti kapsamında, Ardahan'da Serhat Kalkınma Ajansı ve Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle arı yetiştiricilerine yönelik "Bal Arısı Sağlığı ve Hastalıkları" konulu bir eğitim programı düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Aydın tarafından verilen eğitimde; Türkiye'de bal arılarında yaygın olarak görülen hastalıklar ve zararlılar, bu hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi yöntemleri ele alındı. Ayrıca, ülkemizde henüz görülmeyen ancak komşu ülkelerde tespit edilen Tropilaelaps akarı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitimin sonunda, Prof. Dr. Levent Aydın katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferansa; Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Kibar, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan ve Artvin Üniversitelerinden öğretim üyeleri, Ardahan ve Artvin Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanları ve yönetim kadroları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personeli ile arı yetiştiricileri katılım sağladı.

Serhat Kalkınma Ajansı, arı yetiştiricilerinin bal arısı sağlığı, hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda güncel bilgilere erişimini sağlayarak, bölgedeki arıcılığın gelişmesini ve daha yüksek, sürdürülebilir bal verimi elde edilmesini hedeflemektedir. - KARS

Kaynak: İHA

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