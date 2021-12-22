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Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

22.12.2021 14:22

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı Sivas'ta elektrik arızası ihbarı üzerine gittikleri köyde araçları kara saplanan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta elektrik arızası ihbarı üzerine gittikleri köyde araçları kara saplanan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji iletim hatları da zarar gördü. Sivas'ın Suşehri ilçesinin Kale köyüne onarıma giden elektrik dağıtım şirketi çalışanları, araçları kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanların yardımına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri koştu. Araç iş makinelerinin yardımı ile saplandığı yerden kurtarıldı.

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı
Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı
Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı
Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

Tragger, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika
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