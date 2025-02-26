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Arnavutköy Belediyesi tarafından 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' düzenlendi. Programı başarıyla tamamlayan çiftlere sertifikaları Başkan Mustafa Candaroğlu tarafından verilirken, ayrıca 30 bin TL nakdi destek verileceği açıklandı.

Arnavutköy Belediyesi, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yeni evlenecek çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenledi. Nuri Pakdil Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu katıldı.

80 çiftin yer aldığı programda, alanında uzman eğitmenler tarafından çiftlere, aile içi iletişim, aile sağlığı, aile hukuku, aile birlikteliği ve manevi destek eğitimleri verildi. Eğitimler sayesinde çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmaları ve aile içi iletişimi güçlendirmeleri hedefleniyor.

Eğitim programı sonunda bir konuşma yapan Başkan Candaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de aile yapısını güçlendirmek amacıyla 12. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda bu eğitim programının hayata geçirildiğini ifade etti.

Candaroğlu, alınan meclis kararıyla evlilik öncesi eğitim programını tamamlayan çiftlere 30 bin TL nakdi destek sağlanacağını ve nikah işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında kaba evlenme hızının binde 6,63, kaba boşanma hızının ise binde 2,01 olarak gerçekleştiğini ve evlilik oranına göre boşanma oranının yüzde 30'a ulaştığını belirten Candaroğlu, "Evlilik, sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda bir toplumun geleceğini inşa eden önemli bir adımdır. Aile içi huzurun sağlanması, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir olması için bu eğitimlerin büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Ailelerimizin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde nesiller boyu devam etmesini diliyorum. Rabbim yuvalarınıza bereket, huzur ve mutluluk ihsan etsin" dedi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Yakup Ekmekçi, "Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun bu hizmetini ilçedeki pankartlardan görüp başvuru yaptık. 4 konuda eğitim aldık, çok güzel geçti. Bizim için çok değerli bir şey. İstanbul'da başka hiçbir belediyede olmayan bir hizmet bildiğim kadarıyla. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diğer bir katılımcı Resul Kalkan ise, "Belediyemizin verdiği 30 bin TL evlilik desteğine başvurduk. Almış olduğumuz eğitimler sonucunda sertifikamızı alarak tamamlamış olduk. Belediyemizin bu hizmeti bizler için oldukça iyi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL