Arnavutköy'de ilçeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı dron ile görüntülendi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle şehrin kuzeyindeki ilçelerde etkisini gösterdi. Arnavutköy, yoğun kar yağışı ile adeta beyaz örtüyle kaplandı. İlçede etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Arnavutköy Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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