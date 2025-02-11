Arnavutköy\'de Kar Eğlencesi

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Arnavutköy'de okula giden çocuklar, tatil haberini kar topu oynayarak kutladı. Renkli görüntüler kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de okullar tatil edildi. Arnavutköy'de kar yağışı sırasında okulda olan çocuklar, tatil haberini coşkuyla karşıladı. Kaymakamlığın kararı sonrası okuldan çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlenceli görüntüler oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL