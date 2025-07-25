ASFAT, IDEF 2025'te Yerli Gemileri Tanıttı - Son Dakika
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Yerel

ASFAT, IDEF 2025'te Yerli Gemileri Tanıttı

25.07.2025 20:37
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ASFAT, IDEF 2025 Fuarı'nda yerli gemi projelerini tanıttı. Genel Müdür İlbaş, TF-2000'in önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), IDEF 2025 Fuarı'nda sergilediği yerli ve milli gemiler ve ürünlerle göz doldurdu. ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, "TF-2000 projemiz de Türkiye'nin amiral gemisi diyebileceğimiz bir projedir. Çok önemlidir" dedi.

İstanbul Bakırköy'de düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT, tanıtımı yapıldı. ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, son teknoloji ürünler hakkında bilgi verdi.

"'TF-2000 Türkiye'nin amiral gemisi diyebileceğimiz bir proje"

Türkiye'de bütün donanmanın amiral gemisi olarak görev yapacak bir gemiden söz ettiklerini belirten ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, "Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2 gün önce 4 adet açık deniz karakol gemisi projemizi imzaladık. Bu 4 açık deniz karakol gemisi projesi IDEF'te imzalanan en büyük projelerden. Yine aynı gün TF-2000 projemizi, gemimizin anlaşmasını imzaladık. Dolayısıyla yine bu TF-2000 projemiz de Türkiye'nin amiral gemisi diyebileceğimiz bir projedir. Çok önemlidir. Biz şimdi onun Faz-2'sini imzaladık. Faz-1'ini zaten biz yapıyorduk. TF-2000 projemiz 150 metre uzunluğunda bir gemiden bahsediyoruz. Hava savunma muhribinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bütün donanmamızda amiral gemisi görev yapacak bir gemiden bahsediyor. 4 açık deniz karakol gemisinin aslında biz 7, 8, 9 ve 10 numaralı olanlarını yapacağız. Bilindiği gibi 1 ve 2 numaralı açık deniz gemilerini zaten asfalt ana yükleniciliğinde tersanelerimizde yaptık. Yakında onları teslim edeceğiz. Bu tecrübeye sahip olduğumuz için yine 3, 4, 5 aradaki 3, 4, 5, 6, 7 özel tersanelerimiz de yapıldı Ama şimdi 7, 8, 9, 10 numaralı açık deniz gemilerimizi yapma, sorumluluğunu, görevini ASFAT olarak aldık. Bunları da yeni versiyonuyla en iyi şekilde başarıyla yapıp Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edeceğiz" dedi.

"ASFAT askeri fabrikalar yani 27 askeri fabrika, 10 askeri tersaneyi kullanma, işletme imkan ve kabiliyetine sahip bir devlet şirketidir"

ASFAT bünyesinde bulunan ürünlerden bahseden İlbaş, "Diğer taraftan ASFAT olarak biz kara platformlarında da yeni projelerle, yeni ürünlerle aslında karşınızdayız. Bunların başında 8x8 taktik tekerlekli 155 milimetre mühimmat atan obüsten mühimmat atan taktik tekerlekli aracımız var. Bunun adı ARPAN. Yani PANTER. Bu 8x8 taktik tekelekli 155 milimetrelik aracımız aslında fırtına obüsüne benzer olur. Paletli değil tekerlekli olan versiyonudur. Hız aşısından hem de yani ulaşım kabiliyeti açısından çok önemli özellikleri vardır. 360 derece topun dönüşü gibi yine ASELSAN tarafından yapılmış atış kontrol sistemi. Bu proje kıymetlidir. Bunun dışında bizim çalıştığımız 6 namlulu Minigun diye tabir edilen yine asker fabrikalarda ürettiğimiz, üreteceğimiz prototipini yaptığımız bir yine silahımız var. Hava platformları konusunda da yine projelerimiz var. A400- M uçaklarının dünyada 2'nci retrofit merkezi ASFAT'ın Kayseri'de bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ASFAT askeri fabrikalar yani 27 askeri fabrika, 10 askeri tersaneyi kullanma, işletme imkan ve kabiliyetine sahip bir devlet şirketidir. Ama aynı zamanda biz Türkiye'deki savunma şirketleriyle de iş birliği içerisinde bunları yapmaktayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASFAT, IDEF 2025'te Yerli Gemileri Tanıttı - Son Dakika

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