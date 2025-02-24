Aşkale Çimento'dan Ödül Rekoru - Son Dakika
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Aşkale Çimento'dan Ödül Rekoru

Aşkale Çimento\'dan Ödül Rekoru

Aşkale Çimento, ÇEİS Genel Kurulu'nda üç ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

24.02.2025 12:38
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Aşkale Çimento, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) İstanbul'da gerçekleştirilen Genel Kurulundaki ödül törenine damgasını vurdu.

Sendika Genel Merkezinde yapılan Genel Kurulda düzenlenen ödül töreninde 2024 yılının ödülleri dağıtılırken, Aşkale Çimento üç ödül birden alarak rekora imza attı. Genel Kurul öncesindeki ödül töreni sürecinde, her bir ödül için ödül sahibi şirket sahneye davet edilirken, Aşkale Çimento'nun aldığı ödüllerle sahneden inmeye fırsat bile bulamadığı görüldü. Şirketin üst yönetimiyle birlikte İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik'in sahnedeki görüntülerinden, başarının getirdiği mutluluk net bir şekilde gözlemlendi. Alınan ödüllere yönelik olarak Yücelik, başarılı yönetimin meyvelerini topladığını ifade etti.

"Emek veren arkadaşlarımı kutluyorum"

Atmışın üzerinde fabrikanın katılımıyla düzenlenen yarışmalarda iki adet birincilik bir adet de ikincilik ödülünün sahibi olan Aşkale Çimento'nun son yıllardaki başarısı tüm sektörün dikkatini çekerken, bu yükselen başarı grafiğinin arka planıyla ilgili olarak Fatih Yücelik şu değerlendirmelerde bulunarak "Ödül törenleri aslında bir şirketin karnesini ve kendine koyduğu hedeflere ne kadar yakın olduğunu gösteren bir tartı gibidir. O tartıya çıkarsınız ve kaç kilo geldiğinizi görürsünüz. Bugün gururla aldığımız ödüller de tartıdaki ağırlığımızı ve başarılı yönetimin meyvelerini topladığını gösteriyor. Bizim yıllardır vurguladığımız husus, yönetim anlayışımızdır. Gelecekteki başarıları sağlayacağını bildiğimiz ve doğru olduğuna inandığımız kararları alırken, başkalarının bugünün penceresinden bakarak ne dediğine ya da ne düşündüğüne pek kulak asmıyoruz. Burada, pozitif geri bildirimler ve bizi daha fazla geliştirecek, yapıcı olduğuna inandığımız eleştiriler istisnadır. Bunları kulağımıza küpe yapar ve başardıkça eleştirinin sahibiyle birlikte bu başarıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşarız. Aşkale Çimento Grubu'nun ağacı köklü ve büyük, meyveleri ise taşlayana da su verene yetecek kadar çoktur. Allah'a şükür bu ağacın su verenleri bizlere ve yönetim anlayışımıza o kadar güçlü inanmış ki, gelecek dönemde omuzlayacağımız başarıları kendileriyle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Buna emek veren tüm ekip arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum ve karınca kararınca bile olsa su taşıyan gönüllülere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Fatih Yücelik'in gelecek dönemdeki başarılarla neyi kastettiği merakla beklenirken, teknoloji ve yapay zeka alanında yaptıkları hamleler de bu anlamda bir ipucu gibi görünüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Aşkale Çimento, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Sendika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşkale Çimento'dan Ödül Rekoru - Son Dakika

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