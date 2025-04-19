Askerlik Arkadaşlığı 40 Yıldır Sürüyor - Son Dakika
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Askerlik Arkadaşlığı 40 Yıldır Sürüyor

Askerlik Arkadaşlığı 40 Yıldır Sürüyor

Çanakkale'de 40 yıldır bir araya gelen askerler, eski anılarını dostlukla yaşıyor.

19.04.2025 16:17
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Jandarma Er Eğitim Alayı'nda 18 ay boyunca askerlik görevini icra eden er ve erbaşlar o hatıraları 40 yıldır yaşatıyor. Komutanlarından da destek gören askerler, geleneksel hale getirdikleri buluşmalarla dostluklarını yad ediyor.

Çanakkale'de askerlik görevlerini yaptıkları sırada tanışan ve aynı koğuşta kalan asker arkadaşları, 40 yıldır hatıralarını beraber yaşatıyorlar. Jandarma Er Eğitim Alayı 2'nci Tabur 6'ncı Bölük'te 18 ay boyunca askerlik görevini yerine getiren asker arkadaşları, dostluklarını 40 senedir sürdürüyor. Her sene farklı yerlerde buluşan bölük arkadaşları, Çanakkale'de askerlik yaptıkları koğuşta yeniden bir araya gelme fırsatı bulduklarını ve askeriyenin yemekhanesinde yemek yediklerini İHA muhabirine anlattı. Çanakkale'de vatani görevlerini beraber yapmaktan keyif aldıklarını aktaran kişiler, sık sık buluşamasalar bile birbirlerini arayarak ya da mesajlaşarak mutlaka iletişim kurduklarını kaydettiler.

"Öz kardeşlerimi görsem bu kadar mutlu olurum"

Asker arkadaşlarıyla her sene bir yerde toplandıklarını ve eski hatıraları yad ettiklerini ifade eden Aşur İncel, "Bu sene de böyle bir etkinlik yapalım dedik. 42-43 yıl önce bu gördüğünüz arkadaşlarla aynı karavanadan yemek yedik. Beraber 6'ncı bölüğe hizmet ettik. Bölüğümüz 116 Jandarma Er Eğitim Alayı 2'nci Tabur 6'ncı Bölük erbaş ve erleri. Biz böyle her sene toplanıyoruz. Bugün bazı sebeplerden dolayı gelemeyen arkadaşlarımız oldu. 40 yıl önce askerdik ama bu etkinliğe başlayalı 12 sene oldu. 6-7 kere Ankara'da, 3 kere Çanakkale'de, 1 kere de İstanbul'da toplandık. Bundan sonra da Allah nereye nasip ederse orada buluşacağız. Buluşmayı önceden mesajlaşarak belirliyoruz. Katılabilecek olan arkadaşlar durumlarını bildiriyor. Ankara'daki ilk toplantımız 41 kişiyle, Çanakkale'deki toplantımız 37 kişiyle olmuştu. Her sene yapmaya gayret ediyoruz, bazı senelerde 2 kere yapıyoruz. Öz kardeşlerimi görsem bu kadar mutlu olurum. Anne baba ayrı ama öz kardeşlerim gibiler. Bu buluşma fikri bizim Serdar Apaydın ile ailecek görüşmemizle ortaya çıktı. Bir gün İstanbul'dan Salih Kaya diye bir arkadaşım beni aradı. 'Gülhane Hastanesi'ne yeğenimi ziyarete geleceğim' dedi. Serdar'ı aradım ve Salih ile buluştuk. Sonra herkesin telefonunu bularak 62 kişiye ulaştık. Acaba bir araya gelebilir miyiz diye düşündüm. Bu plan da başarılı oldu. Bölük komutanlarımız dahil 41 kişi bir araya geldik" diye konuştu.

"Hiç irtibatımızı kesmedik"

Bu buluşmalara başta 41 kişi ile başladıklarını ancak daha sonra sayılarının arttığını belirten Mehmet Yaşar ise herkesin her buluşmaya gelemese de sonraki buluşmaya mutlaka geldiklerini dile getirerek, "70 kişiyle sürekli irtibat halindeyiz. En güzel hatıralar askerde oluyor. Salih Kaya bir gün nöbet tutarken Çanakkale'de 'cezaevi kulesine nöbete gelir misiniz' diye sordu. Nöbet yerinde ne olduğunu sorduğumda 'gel bak ne göstereceğim sana' dedi. Kuledeki jandarma arkadaşlarla atıştığını gördüm. Sonra bölük komutanı geldi. Ben o zaman onbaşı rütbesindeyim, Salih ise er. Komutanımız 'bir onbaşı, erin yanına mı gidiyor' dedi. Bu unutamadığım hatıralardan birisi. Cezaevindeki kulede nöbet tutan arkadaşları tanımıyorduk ama onlara laf atıyorduk orada. Askerlik arkadaşlarımızı kendi kardeşimizden öte görüyoruz. 18-20 ay her şeyi paylaştığımız için ve yurt savunmasında her birimiz görev aldığımız için bunlar insana gurur veriyor. Halen bir arada olmak da keyif veriyor. Biz sürekli telefonla ya da mesajlaşarak da sık sık konuşuyoruz. Hiç irtibatımızı kesmedik. İyi ya da kötü günümüzü beraber paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"40 sene önce yaşadıklarımızı 60 yaşında da yaşıyoruz"

Arkadaşlarının iyi ya da kötü anlarında mutlaka yanlarında olduklarını kaydeden Kadir Namal ise mesafe fark etmeden beraber askerlik yaptıkları arkadaşlarının yanında olduklarını söyledi. Namal, "Bizim zamanımızda teğmen olan şu an Albaylıktan emekli olan 2-3 tane komutanımız var. Bizim bölük komutanımız Arif Çetin Paşa'yı ziyaret ettik. Çanakkale'de askerlik yaptığımız yerde 1-2 sefer tekrar karavana yedik. 40 küsur sene önce yediğimiz şeyleri tekrar aynı yemekhanede yedik, aynı koğuşta oturduk. Halen o anların fotoğraflarını saklarız. Ben 250 kilometrelik yoldan geldim. Ömrümüz yettiğince, gücümüz yettiğince ne kadar gücümüz yetiyorsa devam etmek istiyoruz. Yeri geldi Karabük'ten Antalya'ya cenazeye gittik. Düğün oluyor ona da gidiyoruz. 40 sene önce yaşadıklarımızı 60 yaşında da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Askerlik Arkadaşlığı 40 Yıldır Sürüyor - Son Dakika

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