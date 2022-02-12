Üye Girişi
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor - Son Dakika

ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor

12.02.2022 15:05
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor. ASKİ bu kapsamda Aydın'ın her bir köşesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluşturuyor. ASKİ bu yatırımlarla altyapıda kalıcı hizmetler sunarak güçlü bir altyapı ağı kuruyor.

İçme ve yağmur suyu ağı yenilerek büyüyor

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla kentin altyapısını yenilemek için eş zamanlı olarak pek çok noktada içme suyu hatlarını yatırım gerçekleştiren ASKİ, hem mevcut hatları yeniliyor, hem de yeni hatlar oluşturuyor. ASKİ ekipleri bu kapsamda; Çine'nin Karakollar Mahallesi'nde, Didim'in Hisar Mahallesi 2822 sokakta, Kuyucak'ın Azizabat Mahallesi'nde iki farklı noktada, İncirliova'nın Köprüovası Mahallesi'nde ve Didim'in Efeler Mahallesi 1664 sokakta içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri ayrıca Kuyucak'ın Başaran mahallesinde de içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor.

Planlı ve kurallı hizmetler bütünü doğrultusunda yağmur suyu hatlarını da yenileyen ASKİ ekipleri, bu kapsamda altyapı ağını genişleterek; Bozdoğan'ın Kılavuzlar Mahallesi'nde, Efeler'in Dalama Mahallesi 13 Sokak'ta, Karpuzlu'nun Ovapınar Mahallesi'nde, Karpuzlu'nun Şenköy Mahallesi'nde geniş çaplı borular ile yağmur suyu hattı yapım süreçlerine devam ediyor.

Kanalizasyon hatları yenileniyor

Kanalizasyon altyapı ağına yeni hatlar eklemek için de yatırımlarını sürdüren ASKİ ekipleri; İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi Sinan 1 Caddesi'nde, Kuşadası'nın Ege ve Davutlar mahallelerinde, Didim'in Altınkum Mahallesi 218 Sokak'ta ve Efeler'in Umurlu Mahallesi 2045 Sokak'ta kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

ASKİ'nin hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor
ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor

YORUMLAR
500

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:11:47. #1.11#
SON DAKİKA: ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement