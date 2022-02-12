ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor. ASKİ bu kapsamda Aydın'ın her bir köşesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluşturuyor. ASKİ bu yatırımlarla altyapıda kalıcı hizmetler sunarak güçlü bir altyapı ağı kuruyor.

İçme ve yağmur suyu ağı yenilerek büyüyor

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla kentin altyapısını yenilemek için eş zamanlı olarak pek çok noktada içme suyu hatlarını yatırım gerçekleştiren ASKİ, hem mevcut hatları yeniliyor, hem de yeni hatlar oluşturuyor. ASKİ ekipleri bu kapsamda; Çine'nin Karakollar Mahallesi'nde, Didim'in Hisar Mahallesi 2822 sokakta, Kuyucak'ın Azizabat Mahallesi'nde iki farklı noktada, İncirliova'nın Köprüovası Mahallesi'nde ve Didim'in Efeler Mahallesi 1664 sokakta içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri ayrıca Kuyucak'ın Başaran mahallesinde de içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor.

Planlı ve kurallı hizmetler bütünü doğrultusunda yağmur suyu hatlarını da yenileyen ASKİ ekipleri, bu kapsamda altyapı ağını genişleterek; Bozdoğan'ın Kılavuzlar Mahallesi'nde, Efeler'in Dalama Mahallesi 13 Sokak'ta, Karpuzlu'nun Ovapınar Mahallesi'nde, Karpuzlu'nun Şenköy Mahallesi'nde geniş çaplı borular ile yağmur suyu hattı yapım süreçlerine devam ediyor.

Kanalizasyon hatları yenileniyor

Kanalizasyon altyapı ağına yeni hatlar eklemek için de yatırımlarını sürdüren ASKİ ekipleri; İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi Sinan 1 Caddesi'nde, Kuşadası'nın Ege ve Davutlar mahallelerinde, Didim'in Altınkum Mahallesi 218 Sokak'ta ve Efeler'in Umurlu Mahallesi 2045 Sokak'ta kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

ASKİ'nin hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN