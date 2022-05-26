ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor

26.05.2022 16:16
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla kentin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için yenilenmiş ve güçlendirilmiş altyapı ağları kurmayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla kentin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için yenilenmiş ve güçlendirilmiş altyapı ağları kurmayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir ekipleri, Kuşadası'nda önemli bir hattın daha altyapısını yenilemeye başladı. Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi'nde içme suyu terfi hattı altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdüren ASKİ; bir kilometre uzunluğundaki hat için, dayanıklılığı yüksek olan, geniş ve uzun ömürlü polietilen borular kullanıyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgede uzun yıllar hizmet edecek olan içme suyu hattı, bölgenin ihtiyacını uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde karşılayacak. ASKİ'nin mahallelerinde gerçekleştirdiği hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, köklü bir çözüm üretecek bu çalışma için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor
ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASKİ, Kuşadası'nda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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