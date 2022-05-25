ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor - Son Dakika
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ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor

25.05.2022 15:24
ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü (ASP/GSK) başarılı çalışmalarıyla Erzurum'un gururu olmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü (ASP/GSK) başarılı çalışmalarıyla Erzurum'un gururu olmaya devam ediyor. 2022 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonalarında ASP/GSK'dan 15 sporcu derece elde etti. Şampiyonlarda bir sporcu Türkiye üçüncüsü olurken, üç sporcu Türkiye beşincisi olmaya hak kazandı. Aynı spor kulübü il bazında yapılan okullar arası güreş şampiyonasında da 5 birincilik elde etti. ASP/GSK İl bazında güreş alanında 15 altın madalya alarak, başarılarıyla göz doldurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel alanlardaki başarıları için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Çocuklarımızı hayata kazandırmak, onların toplumda faydalı ve başarılı insan olmaları amacıyla sosyal ve sportif faaliyetlerin önemi büyüktür. Çocuklarımızın güreşte elde ettikleri bu başarı, gelecekte Türkiye ve dünya çapında başarılı birer sporcu olmaları için önemli bir adımdır. ASP Spor Kulübümüz; futbol, badminton, halter, boks, Curling, kayak, kayakla atlama, güreş alanlarında faaliyet göstermektedir. Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayarak, sportif alanlarda başarılara imza atmalarına zemin hazırlamaktır." dedi.

Çocukların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten İlbaş, " Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 2022 yılı Türkiye şampiyonlarına ASP Spor kulüp olarak katılım sağlandı. 19- 23 Mart'ta Sivasta yapılan U17 serbest erkekler Türkiye Şampiyonasında iki sporcu, 11-15 Nisan Afyon serbest erkekler Türkiye Şampiyonasına sekiz sporcu, 23-28 Mayısta Bursa'da yapılan U15 Türkiye Şampiyonası maçları devam ediyor, yaklaşık 3500 sporcu arasında toplamda 15 sporcu derece elde etti. Bir sporcu Türkiye üçüncüsü, üç sporcu Türkiye beşincisi olmuştur. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

2022 yılında il bazında yapılan şampiyonlarda birincilik elde ettiklerini belirten İlbaş, "Erzurum genelinde düzenlenen çeşitli güreş şampiyonlarında 15 altın, 20 gümüş, 14 bronz madalya almaya hak kazandık. 2013 U13 Erzurum İl Güreş şampiyonasında 30 kilogramda birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettik. 2022 yılı U15 Erzurum güreş il seçmesi sonuçları; 34-38 kilogramda birincilik ve üçüncülük, 41 kilogramda üçüncülük, 52 kilogramda ikincilik, 57 kilogramda üçüncülük, 62 kilogramda üçüncülük kazandık. 2022 yılı U17 Erzurum Güreş İl Seçmelerinde; 52 kilogramda il ikinciliği, 57 kilogramda il birinciliği başarısı gösterdik. Başarılarımızda emeği geçen ASP Spor Kulüp Başkanımız Nihat Polat'a, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. ASH Bakanlığımız ve Valiliğimiz bu yöndeki başarılar konusunda bizleri motive ediyor. Bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor
ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor
ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor

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Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, gençlik, Güreş, Yerel, Son Dakika

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