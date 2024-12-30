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Açık unutulan aspiratör yangına neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde açık unutulan aspiratör yangına sebep oldu. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Akkuş Sokak'ta bulunan binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yaptıktan sonra evden çıkan ailenin aspiratörü açık unutmasıyla yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.