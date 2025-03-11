İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul'da iftarlarını açtı. İftar programında konuşan Dr. Abdallah Hernandez, "Profesör olabilirsem, bu sınavları verebilirsem atalarımın yaptığı gibi at sırtında hacca gideceğim demiştim. Yeminimi gerçekleştirmenin vakti gelmişti" dedi.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 4 ay önce başlayan yolculukları sürerken, İstanbul'a mola veren ekip iftar yaptı. Programa AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Hac Yolculuğu Ekibi ve gençler katıldı. AK Parti İl Binası'na atları ile gelen ekip burada ağırlandı ve orucunu açtı. Ekip, 8 bin kilometrelik zorlu yolculuğu ve deneyimlerini iftar sonrasında gençlere anlattı.

Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

"35 sene önce yemin ettim"

Yolculuk hakkında konuşan ekip lideri Dr. Abdallah Hernandez, "Bu yolculuk 35 sene önce ettiğim bir yeminle başladı. Öğrenci olduğum yıllarda eğer profesör olabilirsem, bu sınavları verebilirsem atalarımın yaptığı gibi at sırtında hacca gideceğim ve Müslüman olacağım dedim. Yeminimin ilk adımı olarak Müslüman oldum. Artık yeminimin ikinci adımını gerçekleştirmemin vakti gelmişti. Genel olarak Hırvatistan'da ve Bosna'da problem yaşadık. Bu ülkelerde sınır atla geçenler için kural atların bir araç içinde olması gerektiği üzerine. Bunun için bize orada başka atlar verildi ve bizim atlarımız araçlara koyuldu. Sınırı öyle geçtik. Türkiye'ye ise 25 sene önce gelmiştim. O zamandan bu zamana Türkiye'yi daha gelişmiş ve özgürleşmiş buldum. İnsanlar daha misafirperver ve yardımsever. Her anlamda daha gelişmiş bir Türkiye gördüm" diye konuştu.

"Bizi sıcak karşıladılar"

Ekip üyesi Abdulkadir Harkasi ise 4 bin kilometresi biten yolculuk hakkında, "Arkadaşımın fikriydi. 5 sene önce bana bu teklifle geldi. Yolculuk boyunca hiçbir yerde problem yaşamadık. Bosna ve Türkiye yolculuk boyunca geçtiğimiz 2 Müslüman ülkeydi. Buralarda neden yolculuk yaptığımızı anladıkları için bizi daha sıcak karşıladılar. Atlarla seyahat etmek zor, birçok evrak gerekiyor. Her zorluğa rağmen bütün problemleri çözdük. Türkiye, İspanya'ya çok benziyor. O konuda bir sıkıntı yaşamadık. Atalarımızın bir kısmı İstanbul üzerinden atlarla hacca giderdi biz de bunu yeniden canlandırmak istedik" dedi.

İftarın ardından gençlerle ateşin başında çay ve salep içerek yolculuk deneyimlerini anlatan at üstünde Hac Yolculuğu ekibi ayrıca AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile bir süre sohbet etti. - İSTANBUL