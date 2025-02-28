Atakum\'da Ramazan sofrası

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi, Türkiş'te bulunan Şehit Ömer Halisdemir Parkı Tesisi'nde Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği hizmeti sunacak.

Atakum Belediyesi, vatandaşları Şehit Ömer Halisdemir Parkı Tesisi'ndeki Ramazan sofralarında ağırlayacak. Vatandaşlar, Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda bulunan tesiste, usta aşçılar tarafından hazırlanan zengin menüyle iftarlarını açacaklar. Yenilenmiş parkı ve modern restoranı ile ailelerin gözde yerlerinden olan tesis, Ramazan ayında vatandaşların buluşma noktası olmaya devam edecek.

Konu hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "11 ayın sultanı Ramazan ayında, Şehit Ömer Halisdemir Parkı Tesisimizde, usta aşçılarımızın hazırladığı iftar sofralarında buluşacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı yoğun olarak hissettiğimiz Ramazan ayı bereketi ve huzuru ile geldi, hepimize hayırlı olsun. Her gün farklı bir güzellik ve manevi zenginlik sunan kutsal ayımızda, iftar sofralarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - SAMSUN