Atatürk, Marmaris'te anıldı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 de ebediyete intikalinin 83.yılında Marmaris'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sabah 8.45'te Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde başlayan anma töreninde Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çelenk sundu. İlçedeki okullardan öğrenciler ve öğretmenler törende hazır bulundu.

Çelenkler sunulduktan sonra Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu ve sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen program ile anma programı devam etti. - MUĞLA