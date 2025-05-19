Atatürk\'ü Anma Bayramı\'nda Aladağlar\'da Doğa Yürüyüşü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kapsamında, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aladağlar'da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in öncülüğünde Aladağlar'da gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar Emli Vadisi'nden Parmakkaya'ya kadar doğa yürüyüşü yaptı. Türk Bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe 270 kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan yürüyüşe Vali Cahit Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, STK temsilcileri, dağcılık kulüpleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda doğasever vatandaş katıldı.

Vali Cahit Çelik yaptığı açıklamada, "Doğanın kalbinde, birlik ve inançla atılan her adım; geleceğe taşınan bir umut ve Cumhuriyetimize olan bağlılığın bir simgesi olarak hafızalara kazındı. Başta Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere organizasyonda emeği geçen Niğde Belediye Başkanlığı, Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi, destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, görevli personel, dağcılık toplulukları, öğretmenler, öğrenciler ve katılım gösteren tüm doğaseverlere içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi. - NİĞDE