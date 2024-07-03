Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

Geniş Video İzle

Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 105. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ve Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesinin Erzurum'da hiç sönmeyeceğini belirtti.

03.07.2024 16:46  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZURUM) - Mustafa Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 105'inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Erzurum'umuzda hiç sönmeyecektir" dedi.

Mustafa Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Aziziye İlçesi Şehitlik Parkı'nda başlayan törende sporcu ve öğrencilerin taşıdığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri, protokol tarafından, davul-zurna ve marşlarla karşılandı.

Havuzbaşı'nda düzenlenen törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Temmuz'un vatan davasının yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi geleceğini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adı olduğunu ifade etti. Sekmen, şunları söyledi:

"Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 105'inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bugün 3 Temmuz; milletimizi Anadolu'dan silmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adı; milli mücadele azmimiz ve kararlılığımızdır. Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Mücadelesi kadim şehrimizde olgunlaşmıştır.

"Aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz"

Anadolu'nun dört bir yanından düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde yakılan Kurtuluş Meşalesi, Erzurum'da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Erzurum'umuzda hiç sönmeyecektir. Bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz. Ecdadımızın duruşunu diri tutmak vatana borcumuzdur. Kaç asır geçerse geçsin, bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir. Bu vesile ile Erzurumlu hemşehrimiz, Erzurum mebusumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizden bugüne kadar vatan, millet ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Havuzbaşı'nda düzenlenen törene Erzurum Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, STK mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunması, halk oyunu ekiplerinin gösterisinden sonra törene katılanlar Atatürk'ün Erzurum'da kaldığı ve Milli Mücadele hazırlıklarını yürttüğü evi ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Sekmen, Hürriyet, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:25:57. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement