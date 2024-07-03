Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

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(ERZURUM) - Mustafa Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 105'inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Erzurum'umuzda hiç sönmeyecektir" dedi.

Mustafa Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Aziziye İlçesi Şehitlik Parkı'nda başlayan törende sporcu ve öğrencilerin taşıdığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri, protokol tarafından, davul-zurna ve marşlarla karşılandı.

Havuzbaşı'nda düzenlenen törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Temmuz'un vatan davasının yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi geleceğini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adı olduğunu ifade etti. Sekmen, şunları söyledi:

"Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 105'inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bugün 3 Temmuz; milletimizi Anadolu'dan silmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adı; milli mücadele azmimiz ve kararlılığımızdır. Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Mücadelesi kadim şehrimizde olgunlaşmıştır.

"Aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz"

Anadolu'nun dört bir yanından düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde yakılan Kurtuluş Meşalesi, Erzurum'da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Erzurum'umuzda hiç sönmeyecektir. Bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz. Ecdadımızın duruşunu diri tutmak vatana borcumuzdur. Kaç asır geçerse geçsin, bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir. Bu vesile ile Erzurumlu hemşehrimiz, Erzurum mebusumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizden bugüne kadar vatan, millet ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Havuzbaşı'nda düzenlenen törene Erzurum Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, STK mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunması, halk oyunu ekiplerinin gösterisinden sonra törene katılanlar Atatürk'ün Erzurum'da kaldığı ve Milli Mücadele hazırlıklarını yürttüğü evi ziyaret etti.