Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Program Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Program Başvuruları Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Program Başvuruları Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi, yükseköğretimdeki kalite standartlarını artırarak, geleceğin bilim insanlarını ve uzmanlarını yetiştirme hedefiyle lisansüstü program başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Başvuruların son tarihi 12 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Atatürk Üniversitesi, geniş yelpazede disiplinler arası eğitim imkanı sunarak, öğrencilere teorik ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyor. Başvurular online olarak yapılmakta olup, gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Atatürk Üniversitesi, modern laboratuvarları, zengin kütüphane kaynakları ve alanında uzman akademik kadrosuyla öğrencilere en iyi eğitim ve araştırma olanaklarını sunuyor.

10.07.2024 15:19
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Atatürk Üniversitesi, yükseköğretimdeki kalite standartlarını her geçen gün artırarak, geleceğin bilim insanlarını ve uzmanlarını yetiştirme hedefiyle lisansüstü program başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 Haziran'da başlayan başvurulan 12 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Atatürk Üniversitesi lisansüstü programları; geniş yelpazede disiplinler arası eğitim imkanı sunarak, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyor. Bünyesinde barındırdığı Sosyal, Fen, Sağlık, Eğitim, Kış Sporları ve Spor Bilimleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Güzel Sanatlar Enstitüleri, akademik kariyerlerine devam etme arzusunda olan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adayların, Atatürk Üniversitesinin web sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Başvurular online olarak yapılmakta olup, adayların gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemeleri önem arz ediyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında lisans diploması, transkript, ALES belgesi, yabancı dil yeterlilik belgesi yer alıyor.

Son Başvuru Tarihi

Başvurular, 12 Temmuz 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olan adaylar sonuçları ilan edilen listeden takip edecek.

Lisansüstü Eğitimde Neden Atatürk Üniversitesi?

Atatürk Üniversitesinde, 8 enstitü müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, 188 yüksek lisans programında (176 tezli yüksek lisans ve 12 tezsiz yüksek lisans) 9.223 öğrenci, 205 doktora programında 2.592 öğrenci, 2 sanatta yeterlik programında 57 öğrenci, olmak üzere toplam 395 lisansüstü programda 549'u uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 11.872 öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans programlarında ise eğitim dili İngilizce olarak yürütülüyor.

Eğitim ve Araştırma Olanakları

Atatürk Üniversitesinin, modern laboratuvarları, zengin kütüphane kaynakları ve alanında uzman akademik kadrosuyla öğrencilere en iyi eğitim ve araştırma olanakları sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesinde eğitim gören lisansüstü öğrencilerin, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak, bilim dünyasına katkı sağlama fırsatı bulduklarını aktardı.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimsel araştırmaların ve akademik çalışmaların en üst düzeyde teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla lisansüstü programlarımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz. Üniversitemiz, eğitimde kaliteyi ve mükemmeliyeti hedef alarak, öğrencilerimize en iyi eğitim ve araştırma olanaklarını sunmayı ilke edinmiştir" dedi.

Başvurular Her Yıl Artarak Devam Ediyor

Lisansüstü programlara olan yoğun ilgi ve bu alanda elde edilen başarıların, doğru yolda olunduğuna ilişkin önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: "Başvuruların her yıl artarak devam etmesi, akademik kadromuzun üstün çabaları ve üniversitemizin sağladığı imkanların bir sonucudur. Özellikle lisansüstü eğitimde, öğrencilerimize sunduğumuz modern laboratuvarlar, zengin kütüphane kaynakları ve güçlü akademik danışmanlık sistemi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak bilim dünyasına katkı sağlamalarını teşvik ediyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sağladığımız burs ve destek programları ile lisansüstü eğitim sürecini daha erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Araştırma projeleri ve akademik çalışmalar için sunduğumuz fonlar, öğrencilerimizin bilimsel kariyerlerine sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Atatürk Üniversitesi olarak, sadece ulusal değil, uluslararası alanda da saygın bir yer edinmek ve bilim dünyasında söz sahibi olmak en büyük hedeflerimizdendir. Bu doğrultuda, lisansüstü programlarımıza başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyor, üniversitemizin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Program Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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