Atatürk Zonguldak\'ta Anıldı

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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yıl dönümünde anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete intikal edişinin 86. yılında tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ta da anıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, hastane personeli ve hastalarla birlikte saat 09.05'e geçe saygı duruşunda bulundu. - ZONGULDAK