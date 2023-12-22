Atçalı Şehidin İsmi Okula Verildi

Atçalı Şehidin ismi okula verildi

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokuluna Şehit Uzman Çavuş Şükrü Öksüz'ün ismi verildi.

23 Aralık 1999 yılında Bingül'ün Genç ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Şükrü Öksüz'ün ismi ölümsüzleştirildi. Atça Mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törenle Şehit Öksüz bir kez daha yad edildi.

Düzenlenen törene; Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Jandarma Personel müdürü Ast.Kd.Başçavuş Oktay Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Hünük, Sultanhisar Bölük Komutanı Ast.Kd.Başçavuş Bekir Göçmen, Sultanhisar İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melik Çolak, il ve ilçe protokol üyeleri, daire amirleri ve müdürleri ile Şehit Uzman Çavuş Şükrü Öksüz'ün annesi Sabahat Öksüz ve şehidin kız kardeşleri katıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen ilk tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oktay Gür, okul ve Uzman Çavuş Şükrü Öksüz'ün şehadeti hakkında bilgilendirmede bulundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin şiir okumasının ardından Kaymakam Bahadır Güneş şehidin ailesine bayrak ve plaket takdim etti. Şehit Öksüz ile ilgili slayt sunumunun ardından okul girişinde Şehit Uzman Çavuş Şükrü Öksüz için köşe açıldı. Tören sonunda şehidin ruhuna lokma hayrı yapıldı.