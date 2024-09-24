Atık Malzeme Sanatı: İclal Macit - Son Dakika
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Atık Malzeme Sanatı: İclal Macit

Atık Malzeme Sanatı: İclal Macit

Bitlis'te İclal Macit, atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor, hayal gücünü kullanıyor.

24.09.2024 09:05
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Bitlis'te ikamet eden İclal Macit, 10 metrekarelik atölyesinde atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.

Aslen Diyarbakırlı olup Bitlis'te yaşayan İclal Macit isimli ev kadını; eski plastikleri, metal parçaları, karton kutuları ve diğer atık malzemeleri kullanarak etkileyici eserler oluşturuyor. Macit, sanatıyla insanların çöp diyerek attığı attıkları işleyip çeşitli özel tasarım objelere dönüştürüyor.

Eski plastikleri, metal parçaları, karton kutuları ve diğer atık malzemelerin hepsini 10 metrekarelik atölyesinde bir araya getiren Macit, hünerli elleriyle bunları şekillendirerek ortaya sıra dışı tasarımlar çıkarıyor. Farklı dokudaki birçok malzemeyi kullanarak hayal gücüne göre sanat eserine çevirdiğini ifade eden Macit, "Her türlü atık malzeme sanat eserine dönüşebilir. Küçüklükten beri bunları yapardım. Bahçemizin etrafındaki çalıları kesip şiş yaparak örgü örerdim. Babama ait boyaları alıp, kesilen odun parçalarını boyar süs eşyaları üretirdim. Okul sıralarında da boş durmadım. Ancak liseye geldiğimizde sanatı seçtim. Orada tabi bu tür şeyleri yapmadık. Daha çok nakış, dikiş, örgü, bebek yapımı ve yemek yaptık. Evdeki eşyaları daha aktif olarak kullanmak üzere dönüştürmeye başladım. Mesela tencereden saat yaptım. Kütükleri bahçelerden bulup getirdim. Hepsinin içini temizledim. Vernikledim. İçlerine çiçekler yerleştirdim. Bahçelerden mısır koçanları toplayarak, onlarla bebekler yaptım. Lahana ve kabakları kuruttum, süs eşyaları yaptım. İnşaat atıkları, borular, parkeler, demirler bana malzeme oldu. Çimento, derz alçı bunların hepsini karıştırarak değişik şeyler yaptım. Vazo, testi, bardak, çiçeklik bunlar büyüdükçe büyüdü. Bugüne kadar binin üzerinde eser yaptım. Aile ekonomime hiç katkısı olmadı. Hediyeleşmeyi çok seviyorum. Yaptıklarımı görsünler istiyorum. Herkese göstermek istedim. Görenler 'bunu neden sanata dökmüyorsun, ailene neden katkı olarak kullanmıyorsun' diyenler oldu. Benim imkanım olmadı. Bunları sadece hayal gücümle yapıyorum. İçimde bir yapma arzusu var. Yapmadan duramıyorum. Evde kırılan hiçbir malzemeyi atmıyorum. Onu nasıl değerlendirebilirim diye bir köşede bekletiyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

bitlis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atık Malzeme Sanatı: İclal Macit - Son Dakika

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