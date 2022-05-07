Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını - Son Dakika
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Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını

07.05.2022 13:56
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda hafta sonu için ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda hafta sonu için ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Odunpazarı bölgesinin birçok tarihi mekanından birisi olan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'na, güneşli hava ve hafta sonu keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Çeşitli turlarla Eskişehir'i gezmeye gelen ve tatil gününün keyfini Odunpazarı'nda çıkarmak isteyen Eskişehirli vatandaşlar soluğu Atlıhan'da aldı.

1850'li yıllarda Takattin Bey tarafında çevre köy, kasaba ve şehirlerdeki pazarcıların, seyyahların ve köylülerin konaklamaları adına yaptırılan Atlıhan, günümüzde lületaşının üretildiği ve satıldığı birimlerin bulunduğu bir yer olarak hayatına devam ediyor. Ziyaretçiler, tarihi hanın içerisinde bulunan lületaşı ve cam ustalarını yerinde izleme imkanına sahip olurken, hediyelik eşya alışverişi de yapma fırsatına sahip oluyorlar. - ESKİŞEHİR

Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını
Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını

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Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atlıhan'a hafta sonu ziyaretçi akını - Son Dakika
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