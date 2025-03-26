ATSO İftar Programı: İş Dünyası ve Protokol Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ATSO İftar Programı: İş Dünyası ve Protokol Bir Araya Geldi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar programında iş dünyası temsilcileri ve protokol üyeleri bir araya gelerek Ramazan ayının öneminden bahsetti. Vali Hulusi Şahin ve ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın konuşmalarında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

26.03.2025 12:47  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATSO'nun iftar programında iş dünyası ile Antalya protokolü bir araya geldi

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar programı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar programı, iş dünyasının temsilcileri ve protokol üyelerini bir araya getirdi. ATSO binasında bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iftara yoğun katılım oldu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Sadece Ramazan'da değil başka aylarda da bizden daha az imkanlara sahip olan insanlarımıza yardımcı olalım" dedi.

ATSO tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Vali Hulusi Şahin, "Ramazan ayının sonuna geldik. Ramazan ayının o feyzini bereketini kutsiyetini yardımlaşmayı birlik ve beraberliği ve onun örneklerini her anımıza yansıtarak yaşamak, yaşatmak bunu başardığımız sürece Kadir Gecesi'nde yad etmiş oluruz, Ramazanın da ruhuna uygun hareket etmiş oluruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı da kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Bugüne kadar Antalya'mızda, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hep birlikte elimizden geldiğince Türk turizmine tarımın başkentinde siz güzel iş insanlarımızla beraber çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın yaşandığı aylardan birisi bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin" diye konuştu.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Hayatın bütün aşamalarında hepimiz zamana zaman zorluk çektik ama eminim ki bu salondaki tüm misafirlerimiz başka insanlarımıza yardım ediyorlar ve Ramazan ayı boyunca da bu yardımlaşma ruhunu dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşıyorlar. Değerli arkadaşlarım buna devam edelim. Sadece Ramazan'da değil başka aylarda da bizden daha az imkanlara sahip olan insanlarımıza yardımcı olalım, bu akşam bu iftardan çıktığınızda yarın başka bir iftara gittiğinizde lütfen bunları bir an için düşünün ve hayatımızın bundan sonraki akışını bu şekilde şekillendirelim" dedi.

Programa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra milletvekilleri, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programı, konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hulusi Şahin, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Antalya, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATSO İftar Programı: İş Dünyası ve Protokol Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:22:30. #7.12#
SON DAKİKA: ATSO İftar Programı: İş Dünyası ve Protokol Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement