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Avcılar'da 14 Şubat'a özel "Çiftler Koşusu" düzenlendi - Son Dakika

Avcılar'da 14 Şubat'a özel "Çiftler Koşusu" düzenlendi

14.02.2022 00:58
Avcılar'da 14 Şubat'a özel "Çiftler Koşusu" düzenlendi

İstanbul Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü, "Çiftler Koşusu" ile kutlandı.

İstanbul Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü, "Çiftler Koşusu" ile kutlandı. Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği 8 kilometrelik koşuya 150 yarışmacı yarışırken, babası ile birlikte etkinliğe katılan Serebral Palsi hastası Işıl Duygu Bıçakçı birinci oldu.

Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü, 13 Şubat Pazar günü yapılan "Çiftler Koşusu" ile kutlandı. Avcılar Belediyesi organizesinde her yaştan sevgililer, aileler ve arkadaşların katıldığı koşuda 150 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. 8 kilometrelik parkuru yaklaşık 1 saat gibi bir sürede tekerlekli sandalyesi ile tamamlayan Serebral Palsi hastası Işıl Duygu Bıçakçı ve babası Yaşar Bıçakçı birinci olurken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli baba kızı tebrik etti. Yarışa eşi Deniz Hançerli ile birlikte katılan Başkan Hançerli, "Bugün Sevgililer Günü koşusu gerçekleşti. Toplamda 8 kilometrelik bir parkurda sevgililer soğuk havaya rağmen sonuna kadar koştular. Bizde birinci olduk ama evimizin birincisi olduk. Sahilimizde bulunan parkurumuz birçok kez benzer etkinliklerde kullanıldı, ilerleyen günlerde de kullanılacak gibi duruyor. Buradan da tüm insanlarımızın Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Sevgi her şeyi güzelleştirir. Geleceğin güzel olmasını, bugünün güzel olmasını sevgi sağlar" dedi.

Yarış hakkında görüşlerini belirten Deniz Hançerli ise, "Sevgililer Günü'nün sıcaklığıydı bugün benim burada hissettiğim. O sebeple çok değerliydi benim için. Herkes sevgisini daha çok ifade etsin, daha çok söylesin. Bu bizleri daha çok kaynaştırır" diyerek Sevgililer Günü'nü kutladı.

"Yarışlarda kızım benim ruhum, ben ise onun ayaklarıyım"

Kızı ile katıldığı yarışmayı birinci olarak tamamlayan Yaşar Bıçakçı, "Biz Serebral Palsi hastası kızım ile benzer yarışlara katılıyoruz. Bütün katıldığımız yarışlarda o benim ruhum, ben ise onun ayakları oluyorum. Tabii yarışmada bir arkadaşım da bana yardım etti. Birinci olmamızda onun da payı büyük oldu gerçekten. Bugünkü etkinlik ise güzel oldu ilçemiz adına. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Sevgililer Günü, Turan Hançerli, Avcılar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avcılar'da 14 Şubat'a özel 'Çiftler Koşusu' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da 14 Şubat'a özel "Çiftler Koşusu" düzenlendi - Son Dakika
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