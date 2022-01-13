Avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi - Son Dakika

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Dilara Yıldız için, İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, "Çok ceza alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum" dedi.

Tuzla'da eski nişanlısı tarafından bir kafede öldürülen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız için, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Saat 12.00'de başlayan törene, annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Elvan Yıldız, kızının boş yere öldürüldüğünü, katilin çok ceza almasını istediğini söylerken, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, güvenlik güçlerinin bu cinayetten ders alması gerektiğini ifade etti.

"Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum"

Kızı Dilara Yıldız'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Elvan Yıldız, "Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

"Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı"

Dilara Yıldız için düzenlenen törende konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde, bu ülkenin tüm avukatları olarak yaptığımız mücadelede bir kurşun yedik biz. Bu kez kurşunu biz yedik. Dilara da dahil olmak üzere pek çok meslektaşımızın uzun yıllar sadece ve yalnızca kadın cinayetlerini önlemek için verdikleri mücadeleler, emekler, o uğurda girdikleri davalar o kadar değerliydi ki bu. Bundan hepimiz ders almalıyız. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesinin, Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke köyünde defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL