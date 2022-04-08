Avukatlık ruhsatını sınıf arkadaşından aldı - Son Dakika
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Avukatlık ruhsatını sınıf arkadaşından aldı

08.04.2022 08:57
Avukatlık ruhsatını sınıf arkadaşından aldı

Adana Barosunda stajını tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Ali Demirboğa, avukatlık ruhsatını 1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşı Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz'ın elinden aldı.

Adana Barosunda stajını tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Ali Demirboğa, avukatlık ruhsatını 1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşı Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz'ın elinden aldı.

Baroda düzenlenen törende, stajlarını tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Ali Demirboğa, Hasan Hüseyin Öveç ve Cennet Tuğçe Kırık meslek yemini ederek cübbe giymenin heyecanını yaşadı.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Ali Demirboğa, avukatlık ruhsatını 1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşı olan Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz'ın elinden aldı. Gökayaz, yıllar sonra sınıf arkadaşıyla ruhsat töreninde bir araya gelmenin ve ruhsatını takdim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gökayaz, meslektaşına bundan sonraki dönemde başarılarının devamını diledi.

Doç. Dr. Demirboğa ise eğitim hayatından sonra akademik çalışmalar yaparak mesleki kariyerini sürdürdüğünü belirterek, "Bundan sonraki süreçte uygulamanın içinde daha fazla yer alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün avukatlık ruhsatımı sınıf arkadaşımın elinden alıyor olmam benim için ayrı bir mutluluk ve güzel rastlantı oldu" dedi. - ADANA

Avukatlık ruhsatını sınıf arkadaşından aldı

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Kaynak: İHA

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