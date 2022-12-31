Avustralya , görkemli havai fişek gösterileriyle 2023'e girdi. Dünya , 2023 yılına "merhaba" diyor. Güney yarım kürede bulunan Avustralya, Yeni Zelanda 'nın ardından yeni yıla girdi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Sydney Limanı Köprüsünde dakikalarca süren havai fişek gösterisi görsel şölen yaşattı. Gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya , Tayvan , Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor. - SİDNEY

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Avustralya, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Avustralya 2023'e 'merhaba' dedi - Son Dakika

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