Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi Açıldı - Son Dakika
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Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi Açıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim vaatleri doğrultusunda Hamitler Mahallesi'nde Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kreş, 80 çocuğa eğitim verebilme kapasitesine sahip.

12.10.2024 18:44  Güncelleme: 18:47
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Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi hizmete girdi

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Başkan Aydın, mazbata almasının 55'inci gününde temelini attığı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Seçim döneminde açıkladığı beyannamede Osmangazi'nin birçok noktasına kreş inşa edecekleri belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelmesinin ardından bu vaatlerini yerine getirmek adına çalışmalara başladı. Çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunmanın önemine dikkat çeken Başkan Aydın, bu hedef çerçevesinde Hamitler Mahallesi'nde inşaatına başlanan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin açılışını gerçekleştirildi. Bir hayırseverin yardımlarıyla 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilen kreşe, hayırseverin vefat eden kızı Ayça Azak ismi verildi.

"Osmangazi'de Atatürkçü çocuklar yetiştirmek istiyoruz"

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Biz Osmangazi'de Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi, vatanını, ülkesini seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü bizim seçimden önce de seçimden sonra sorduklarında nereden başlayacaksınız dediklerinde hep aynı cevabı verdik. Anlayışı değiştireceğiz dedik. Bizim mega projelerimiz yok. Bizim büyük vaatlerimiz yok ama anlayışı değiştirmek konusunda vaatlerimiz var. ve işe oradan başladık. İl Başkanımıza, ilçe başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize milletvekillerimize, parti meclis üyemize, muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Açılışlarımız ve sosyal belediyecilik anlamında yapacağımız hizmetler olanca hızıyla devam edecek diyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi Açıldı - Son Dakika

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