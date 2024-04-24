Çekmeköy Belediyesi\'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Aydilge sahne aldı

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Çekmeköy Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alan Aydilge, Çekmeköylülere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin finali ünlü pop sanatçısı Aydilge konseriyle yapıldı. 7'den 70'e binlerce Çekmeköylünün katıldığı konsere coşku ve heyecan hakimdi. Vatandaşların doyasıya eğlendiği konserde Aydilge sevilen şarkılarını coşkuyla seslendirdi.

Konserde ünlü sanatçıya Çekmeköylüler adına çiçek takdim eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu özel günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı olan siz çocukların bayramını coşkuyla kutluyoruz. Bugün, sadece bir bayramı değil, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temellerinin atıldığı önemli bir günü de anıyoruz. 104 yıl önce, ulusal egemenliği en yüksek irade olarak gören bir milletin cesur adımlarıyla bu topraklarda yeni bir dönem başlamıştı. O günden bu yana, milletimiz, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş, bu değerleri korumak için büyük bedeller ödemiştir" dedi.

Başkan Çerkez, "Evlatlarım, sizler ülkemizin geleceği ve umudu olarak, bu değerleri daha da ileri taşımak için büyük bir sorumluluğun sahiplerisiniz. Bugün, ulusal egemenliğin ve demokrasinin değerini daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Kendinize güvenin, bilgiyle donanın ve ülkenizin geleceğine olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Bugün, sadece kendinizi değil, aynı zamanda dünya çocuklarının sesi olma fırsatını da elde ediyorsunuz. Dünya barışı ve kardeşliği için çalışarak, insanlık ailesinin bir parçası olarak sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Unutmayın ki, küçük yaşta bile büyük işler başarabilirsiniz. Bugün sizlere armağan edilen bu bayramı en iyi şekilde değerlendirin. Sevgiyle, saygıyla, barışla büyüyen bir dünya için çaba gösterin. Unutmayın ki, sizler geleceğimizin mimarlarısınız. Bu bayramı coşkuyla kutlarken, geleceğe umutla bakmanızı diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyor bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Sizler için özenle hazırladığımız şenliğimizde doyasıya eğlenmenizi diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde binlerce Çekmeköylü doyasıya eğlenip bayramı coşkuyla geçirdi. Aydilge konserine katılan vatandaşlardan Arda Çanakcı, "Öncelikle Aydilge çok sevdiğimiz bir sanatçı buraya geldiği için çok mutluyum. Çok güzel bir atmosfer var, bunu sağlayan Belediye Başkanımız Orhan Çerkez'e de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir etkinlik devamını bekliyorum" şeklinde konuştu. Fadime Denizlioğlu isimli vatandaş ise,"Konserin olacağını dün gece öğrendim, öğrendiğim zaman zaten Aydilge'nin bütün şarkılarını ezbere biliyordum. Buraya gelmek için can attım, İşlerimi bitirip hemen geldim. Çocuklarımı alıp saatlerce burayı bekledik. Çok güzeldi, değdi" dedi. - İSTANBUL