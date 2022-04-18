Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

18.04.2022 12:33
Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

Aydın'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağınca araçları çamura bürünen sürücüler ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Aydın'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağınca araçları çamura bürünen sürücüler ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Aydın'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağınca araçları çamura bürünen sürücüler ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılar ve benzinliklerde yoğunluk meydana geldi. Aydın'da son 1 haftadır etkili olan rüzgarlar nedeniyle yoğun miktarda toz taşınımı gerçekleşti. Çıkan fırtına ile birlikte oluşan toz bulutu, yağan yağmurlarla birleşince adeta gökten çamur yağdı. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere birçok ilçede ise park halindeki araçlar adeta çamurla kaplandı. Tozun etkisini yitirmesi ve yağmurun da sona ermesiyle birlikte birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti. Hafta sonu olması dolayısıyla da yoğunluk iki katına çıkarken oto yıkamacılar ve benzinlikler de uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlarını temizlemek isteyen sürücüler, saatlerce oto yıkama kuyruğu beklerken, çamur yağması ile birlikte oto yıkamacılar da adeta bayram etti. - AYDIN

Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı
Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı
Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı
Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

YORUMLAR
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Fırtına, Tragger, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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