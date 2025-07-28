Aydın\'a Yeni Tarım Müdürü Atandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Ayhan Temiz, bugün görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Temiz, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirilmişti. Gerçekleştirilen değişikliğin ardından Aydın'a gelen yeni İl Müdürü Temiz, il müdürlüğü binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Sabah erkken saatlerde yeni görev yerine gelen müdür Temiz'i önceki dönem İl Müdürü İbrahim Altıntaş karşıladı. Çiçek takdiminin ardından Altıntaş, koltuğunu Temiz'e devretti. Yeni görevine başlayan Müdür Temiz, daha sonra il müdürlüğü personelleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle, Ayhan Temiz, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başlamıştır. İl Müdürümüz Ayhan Temiz'e görevinde başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN