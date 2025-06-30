Aydın\'a Yıl Boyunca 4 Bin 323 Göç

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'a, son bir yılda toplam 4 bin 323 kişi göç ederken, 3 bin 986 kişi de Aydın'dan göç etti.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Aydın'ın 1 milyon 165 bin 943 olan nüfusunun 1 milyon 151 bin 289'unu Türk vatandaşları, 14 bin 654'ünü ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. 2024 yılı verilerine göre bin 980'i Türk vatandaşı, 2 bin 343'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 323 kişi Aydın'a göç etti. Bin 814'ü Türk vatandaşı, 2 bin 172'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 986 kişi de Aydın'dan göç etti. Aydın'a göç eden nüfusun 2 bin 613'ü erkek, bin 710'u ise kadın olurken, Aydın'dan göç eden nüfusun 2 bin 155'i erkek, bin 831'i kadın oldu. - AYDIN