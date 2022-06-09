Aydın'da 20 öğrenci "trafik dedektifi" oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 20 öğrenci "trafik dedektifi" oldu

09.06.2022 09:40
Aydın'da 20 öğrenci "trafik dedektifi" oldu

Aydın'da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 20 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından "trafik dedektifi" oldu.

Aydın'da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 20 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından "trafik dedektifi" oldu.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. "Trafik Dedektifleri" projesi çerçevesinde Kemer Mahallesi'nde bulunan trafik parkına gelen 20 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 20 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi, hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi. - AYDIN

Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu
Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu
Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu
Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu
Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu
Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu
Aydın'da 20 öğrenci trafik dedektifi oldu

YORUMLAR
500
Antalya'da aracıyla caretta carettaların yuvalama alanına giren kişi hakkında işlem Antalya'da aracıyla caretta carettaların yuvalama alanına giren kişi hakkında işlem Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
Kaynak: İHA

Kemer, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 20 öğrenci 'trafik dedektifi' oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:47:30. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 20 öğrenci "trafik dedektifi" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement