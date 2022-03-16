Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi - Son Dakika
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Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi

16.03.2022 19:13

Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi Aydın'da, vatan topraklarını korumak uğruna canlarını ortaya koyan 3 gaziye, Devlet Övünç Madalya Beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi.

Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi

AYDIN - Aydın'da, vatan topraklarını korumak uğruna canlarını ortaya koyan 3 gaziye, Devlet Övünç Madalya Beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı törende bazı gazi ve şehit yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Cumhurbaşkanlığı himayesinde şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin yanı sıra onur konuğu olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, başta terör olmak üzere çeşitli olaylarda gazi olan 2 polis memuru ve 1 askerin özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması esnasında bazı aileler duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende kısa bir konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehit ve gazilerin her zaman Türk Milletinin gurur kaynağı olduğuna dikkat çekerek "Türk Milletinin tarihi zaferlerle ve destanlarla doludur. Bu kutsal vatan toprakları kahramanca yapılan mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Onlardan aldığımız güç, inanç ve ilhamla bize emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma, azim ve kararlılığıyla cumhuriyetimizin, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü koruma sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin bağımsızlığı, huzur ve güvenliğini sağlamak için bu ulvi makamlara yükselmiş şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu vatanın kahraman evlatları Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, terörle mücadelede ve en son olarak 15 Temmuz'da tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Şanlı bayrağımızı korkusuzca bu topraklar üzerinde dalgalandırmak, şehit ve gazilere sahip çıkmak, en önemli vazifemizdir. Bugün Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Bu vesile ile öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Vali Aksoy, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi
Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi
Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Vatan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 3 gaziye Devlet Övünç Madalya Beratı takdim edildi - Son Dakika
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