Engelliler Haftası\'nda Engellilerin Temsili Askerlik Deneyimi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, 30 engelli birey bir günlük temsili askerlik deneyimi yaşadı.

Jandarma konvoyu eşliğinde askeriyeye giriş yapan engelli bireyler, önce kayıt işlemlerini tamamladı. Ardından, geleneksel davul zurna eşliğinde zeybek oynayan engelli bireylerin ellerine kına yakıldı. Askerliğin simgelerinden biri olan saç tıraşı da unutulmazken engelliler, büyük bir özenle tıraş edilip komutanları tarafından kıyafetleri giydirildi. Temsili askerlik sürecinde kısa bir askeri eğitimden geçen ve eğitimlerin ardından aileleri ile birlikte yemekte ağırlanan engelli bireyler Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada yakından jandarma helikopterlerini görme şansı yakalayan engelli bireyler daha sonra kendileri için düzenlenen yemin töreninde askerlik yemini edip, terhis belgelerini alarak günü tamamladılar. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, engelli bireyler için hem moral kaynağı olurken hem de onlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

"Bu üniformayı giymek en büyük şeref"

Yemin töreninde engelli arkadaşları adına konuşan Emre Burkay Uysal, "Her alanda olduğu gibi biz engellileri de unutmayarak şerefli askerlik görevini temsili olarak yapmamızı sağlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na teşekkür ederiz. Bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğuyla ömrümüzde ayrı bir gurur sayfası açıldı. Burada yapılan askerlik uygulaması ve mevcut özür durumları nedeniyle askerlik yapamayan ancak yapma özlemi çeken arkadaşlarımı ve beni onurlandırdınız. Bu şerefli üniformayı giymek, ant içilen bu kutsal vazifeye bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur" dedi.

"Askerlik bir dönüm noktasıdır"

Askerliği Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, Tür insanının hayatında gerçekten olgunluğa giden yolda en önemli dönüm noktası olarak tanımlayan Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Demir, "Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı onur ve gururunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Sevgili mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın emanetine katılıp, havasını teneffüs ettiğiniz kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Hepiniz tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Bu vesile ile vatan topraklarını kanları ile sulayan tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Bu duygu dile getirilemez"

Oğlunu askeri üniforma içerisinde görmekten çok mutluluk duyduğunu belirten Songül Hızlıtan, "Dile gelmeyecek bir duygu, çok duygulandık. Allah devletimizden, sebep olanlardan bin kere razı olsun. Çocuğum asker oldu bu duyguyu da yaşadık, teşekkür ediyorum" dedi.

"Kardeşimin hayali gerçek oldu"

Kardeşinin asker olma hayalini gerçekleştirdikleri için programda emeği geçen herkese teşekkür eden Aslıhan Ayşe Ballıkaya, "Bu etkinliği planlayan tüm herkesten Allah razı olsun. Tüm engelli kardeşlerimiz bu etkinlik sayesinde çok mutlu oldular. Kardeşim evde ağlıyordu, asker üniforması giymeyi çok istiyordu. Kardeşimin hayalleri bugün gerçek oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kulandı.

Yemin eden engelli bireyler teşekkür etti

Yemin eden engelli bireylerden Ali Yavaş, "Bugün üniforma giydik, kına yaktık, eğlendik çok mutluyuz" diye konuşurken Samet Aktepe ise, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek üniformamızı giydik. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu bize tattırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Kızım da asker olmak istedi"

Serebral palsi hastası kızı 28 yaşındaki Buse'nin de etkinliğe katılarak askerlik duygusunu yaşamak istediğini dile getiren Ayşe Okulsev, "Hepsi özel ve birbirinden güzel askerlerimiz ve aileleri çok mutlu oldular. Bir gün de olsa temsili tören ile görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşıyorlar. Devletimize ve askeriyemize çok teşekkür ediyoruz. 28 yaşındaki kızım Buse de burada. Diğer arkadaşlarını görünce o da asker olmak istedi. Rica ettik, askeriyemiz de kızımı kabul etti. Çok mutlu oldu. Tüm özel askerlerimizin aileleri adına Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bu özel, anlamlı günü bizler için hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Temsili törende engelli bireyleri Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Haluk Çakaroğlu ve Albay Mehmet Demir, Aydın Jandarma Filo Komutanı Pilot Albay Koray Ergin, Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanı Albay Turgay Şener, Aydın Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Ömer Bumin Sarı, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da yalnız bırakmadı. - AYDIN