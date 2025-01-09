Aydın'da 48 Bin Ev Hayvanı Kimliklendirildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da 48 Bin Ev Hayvanı Kimliklendirildi

Aydın\'da 48 Bin Ev Hayvanı Kimliklendirildi

Aydın'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 48 bin ev hayvanı kaydedildi.

09.01.2025 13:12
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında, Aydın'da yaklaşık 48 bin ev hayvanı kaydedildi. Bu kapsamda, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri hızla devam ediyor.

Ev hayvanı sahipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde, hayvanlarını Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) üzerinden kaydediyor. Kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi sağlanırken, bu bilgiler sistemde tutuluyor.

Aydın'da bu güne kadar yaklaşık 26 bin köpek ve 22 bin kedi olmak üzere toplamda 48 bin ev hayvanı kaydedildi. Ev hayvanlarının adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, rengi, sahibinin bilgileri ve acil durum irtibat kişisi gibi tüm veriler sisteme işleniyor. Ayrıca, hayvanın aşı geçmişi, sahip değişikliği ve kaybolma gibi durumlar da kaydediliyor.

Mikroçip ile takip edilebilirlik artıyor

Ev hayvanlarına uygulanan deri altı mikroçipler, her bir hayvanın kimlik bilgileriyle eşleşiyor ve bu bilgiler, el terminali aracılığıyla kolayca okunması sağlanıyor. Bu sayede sokakta terkedilen hayvanların sahipleri hızla tespit ediliyor. Hayvanların sağlık geçmişi, özellikle kuduz aşısı gibi önemli bilgiler de sistemde saklanıyor.

Bu uygulama ile Aydın'daki ev hayvanlarının takibi daha düzenli bir şekilde sağlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 48 Bin Ev Hayvanı Kimliklendirildi - Son Dakika

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