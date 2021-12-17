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Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı - Son Dakika

Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı

17.12.2021 13:07
Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı

Aydın'ın Didim, Germencik, Sultanhisar, Koçarlı ve Köşk ilçeleri doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alındı.

Aydın'ın Didim, Germencik, Sultanhisar, Koçarlı ve Köşk ilçeleri doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ikinci oturumu Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 58 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise 5 ilçenin daha doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması oldu. Germencik, Sultanhisar, Koçarlı ve Köşk ilçelerinin doğalgaz kullanımına açılmasını kapsayan madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapıcı yaklaşım gösterdiğini ifade ederek "Söz konusu ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın doğalgaz konforundan yararlanacak olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı
Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı
Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı
Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı

Sultanhisar, Doğalgaz, Didim, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı - Son Dakika


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