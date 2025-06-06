Aydın\'da Acemi Kasaplarda Yaralanma Sayısı %60 Düştü

Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasapların sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60'lık düşüş yaşarken, bu yılın acemi kasap sayısı 55 oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da bu yıl bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlarını kesmeye başladı. Belediyelerin oluşturduğu kurban kesim alanlarının yanı sıra kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar, bayramın ilk saatlerinde kendilerini yaraladı. Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla, bazıları ise ambulanslarla hastanelere getirildi.

Öte yandan yaralanan vatandaşlar kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, il genelinde geçen yıl yaklaşık 150 acemi kasap kendini yaralarken bu yıl ise bu sayı 55 kişiye düştü. Yetkililer, acemi kasapların yıllar geçtikçe ustalaştığının istatistiklere de yansıdığını bildirdiler. - AYDIN