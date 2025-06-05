Aydın\'da Bayram Güvenliği İçin 10 Bin Personel Görevde

Aydın'da Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için geniş çaplı önlemler alırken, il genelinde toplamda 10 bin 401 görevli personel sahada aktif olarak görev yapacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı boyunca; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ADM Elektrik ekiplerinden oluşan toplamda 10 bin 401 görevli personel, bin 532 araçla sahada olacak. Bayram boyunca güvenliği sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü 295 araç ve 2 bin 455 personel ile görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı ise bin 87 araç ve 3 bin 18 personel ile vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü 65 araç ve 4 bin 610 personel ile hazır bulunacak. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nın en önemli unsurlarından biri olan gıda güvenliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 33 araç ve 122 personel ile sahada olacak. Bayram boyunca enerji hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına ADM Elektrik de 52 araç ve 196 personel ile görev yapacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada bayram süresince tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışacağını belirterek, "Kıymetli Aydınlılar; vatandaşlarımızın bayramını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak, günlük yaşamın rutin akışına yönelik tüm ihtiyaçların aksama yaşanmaksızın normal akışında devam edebilmesi için; 5-9 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve diğer kurumlarımızla hep birlikte sahada olacağız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN