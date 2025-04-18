Aydın\'da Çöp Ev Temizlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde çevreye kötü yayan çöp ev belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizlendi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren belediye ekipleri Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir evin çevreye kötü koku yaydığını ve çöp eve dönüşerek insan sağlığını tehdit ettiğini belirledi. Emniyet birimlerinin de desteği ile eve girilirken, çöp ev belediyenin çeşitli birimlerinin koordineli çalışmasıyla atıklardan arındırılarak ilaçlandı. Yapılan çalışmaların ardından hem çevre kirliliği hem de hastalık riski ortadan kaldırıldı. - AYDIN