Aydın\'da Deprem Simülasyon Eğitim Tırı Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu afetlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından afetlere yönelik hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 'Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı ile Deprem Eğitimi' programı Aydınlılar ile buluşmaya hazırlanıyor. Tır içerisinde 7.4 büyüklüğünde deprem simülasyonu ile vatandaşlar muhtemel afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapması gerektiğini tecrübe edecek.

Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı 7-11 Nisan tarihleri arasında Aydınlılar ile buluşacak. Eğitim takvimine göre deprem simülasyonu tırı, 7 -8 Nisan günü Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda, 9 Nisan günü Nazilli Atatürk Parkı önünde, 10 Nisan günü Söke Hükümet Meydanı'nda, 11 Nisan günü Kuşadası El Heykeli önünde vatandaşların ziyaretine açılacak. Eğitim tırı saat 11.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebilecek. - AYDIN