Aydın'da Enginar Hasadı Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Enginar Hasadı Başladı

Aydın\'da Enginar Hasadı Başladı

Aydın'da enginar sezonu açıldı, tezgahlar taze enginarlarla doldu. İlgi yoğun, fiyatlar yükseldi.

12.04.2025 13:04
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Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın'da, enginar sezonu açılırken, semt pazarlarındaki tezgahlar da yeşile büründü.

Türkiye'nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın'da, enginar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, binlerce dönümde ekili olan enginarlarını hasat etmeye çalışırken, toplanan enginarlar da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

Aydın'ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında bu yılki verim üreticiyi memnun ederken, tezgahları yeşillendiren enginarlara da vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Baharın gelişiyle birlikte taze sebzelerle dolup taşan pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında enginar, olurken Gölhisar Mahallesi'ndeki üreticilerden Sedat Çetin'in, pazara getirdiği büyük ve taze enginarlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Yapraklarıyla birlikte satılan enginarlar, tanesi 70 TL'den alıcı buluyor.

Yıllardır enginar üretimi yaptığını belirten Çetin, bu yıl verimin iyi olduğunu ancak girdi maliyetlerinin yüksekliğinin fiyatlara yansıdığını söyledi. Pazarda brokoli, bakla gibi diğer sebzeler de tezgahlarda yerini alırken, enginar, hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle talep görüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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